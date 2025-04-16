Власти Италии потребуют ухода UniCredit из России

Правительство Италии, как ожидается, на этой неделе выдвинет условия для одобрения предложенной сделки по поглощению UniCredit своего меньшего конкурента Banco BPM, сообщает Reuters со ссылкой на итальянское издание Il Messaggero . Среди ключевых условий — требование как можно скорее покинуть российский рынок.

Также, по данным Il Messaggero, правительство намерено потребовать от UniCredit сохранить стабильное соотношение кредитов и депозитов и не сворачивать текущие проекты в сфере проектного финансирования.

Ожидается, что сделка может получить условное одобрение на заседании правительства в пятницу, 18 апреля, или самое позднее, во вторник, 22 апреля, уточняет La Repubblica.

Как пишет Reuters, UniCredit, которая уже сталкивалась с давлением со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ) с запросом сократить присутствие в России, пока не прокомментировала эту информацию.

В документах для инвесторов, опубликованных в начале апреля, UniCredit заявил, что полная потеря его российского подразделения более чем вдвое сократила бы прибыль банка в 2024 году — с 9,7 млрд евро до 4,2 млрд евро.

Тем не менее банк отметил, что удар по коэффициенту базового капитала — ключевому показателю финансовой устойчивости — составил бы максимум полпункта, несмотря на балансовую стоимость чистых активов в России в размере 5,5 млрд евро, отчасти потому, что их потеря освободила бы капитал.

«Присутствие UniCredit в России связано с рядом рисков, обусловленных продолжающимся украинским кризисом. Эти риски признаются и ЕЦБ», — говорится в отчете.

В феврале 2025 года UniCredit отчитался о перевыполнении плана по сворачиванию бизнеса в России по итогам 2024-го. В презентации финансовой организации указывалось, что группа более чем на 50% сократила розничный бизнес в стране из расчета количества клиентов на конец года и стремится к его полному сворачиванию.

UniCredit ожидает, что к 2027 году вклад российской структуры в чистую прибыль группы будет незначительным — за 2024-й общая прибыль составила 9,3 млрд евро. Российский бизнес за этот период заработал 577 млн евро, что на 13,4% ниже показателя прошлого года. Кредитный портфель сократился до 1 млрд евро, депозитный — до 0,9 млрд евро, объем трансграничных рисков — до 0,3 млрд евро.