Власти нашли решение долговой проблемы Segezha Group

Российские власти объявили о найденном решении проблемы с долгами лесопромышленной компании «Сегежа» (Segezha Group). Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил об этом на совещании у президента Владимира Путина.

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По данным источника Интерфакса, чистый долг холдинга составляет более 150 миллиардов рублей, а по отчетности на конец третьего квартала 2024 года он превышал 143 миллиарда рублей. Алиханов отметил, что несколько лесопромышленных компаний, в основном с северо-запада России, сталкиваются с финансовыми трудностями.

Министр рассказал, что недавно была рассмотрена конкретная программа для группы компаний «Сегежа» и удалось найти решение совместно с кредиторами и собственниками. Планируется подготовить к рассмотрению группу компаний «УЛК» из Архангельской области, которая также испытывает значительные долговые нагрузки.

В случае с «Сегежей» речь идет о реструктуризации долгов и возможном участии банков в капитале компании. Глава ВТБ Андрей Костин ранее поднимал вопрос о необходимости реструктуризации кредитов «Сегежи», однако вопрос с конверсией долга еще не решен. Среди кредиторов компании — Сбербанк, Альфа-банк и МКБ.

«Сегежа» была основана в 2014 году и включает более 200 предприятий, занимающихся заготовкой леса и производством готовой продукции, такой как бумага и фанера. После IPO в 2021 году, когда холдинг привлек 30 миллиардов рублей, стоимость акций значительно упала, в последнее время они продавались менее чем за 2 рубля, передает РБК.

Группа компаний «УЛК» включает два лесопромышленных предприятия и комплекс по лесовосстановлению, а также теплоэнергетическую компанию. По информации архангельского портала News29.ru, у «УЛК» имеется долг перед налоговой службой в размере как минимум 416 миллионов рублей.

24 мая 2023 года лесопромышленная компания Segezha Group (входит в состав российской инвестиционной компании АФК «Система») продала дочернюю фирму Segezha Packaging за один евро.