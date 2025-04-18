«Восток Инвестиции» продали долю в Ozon за 38,2 млрд рублей, сделка состоялась в 2024 году, следует из аудиторского заключения к отчётности МКООО «Кенигсберг Инвестментс».

Как напоминает РБК, это калининградское юрлицо — холдинговая компания «Восток Инвестиции», купившей доли в 12 российских бизнесах фонда Baring Vostok, включая Ozon.

«Это стоимость сделки с дисконтом к рыночной стоимости», — сказал источник издания.

В декабре прошлого года акционеры Ozon одобрили предложение сменить юрисдикцию с Кипра в Россию.