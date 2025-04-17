Требования российских властей к западным компаниям, которые могли бы захотеть вернуться, пока не устраивают бизнес. Как утверждает Bloomberg, все они не собираются предметно обсуждать работу на российском рынке до прекращения боевых действий на Украине и заключения мирного договора.

Глава компании Macro Advisory (специализируется на стратегическом консалтинге в России) Крис Уифер сообщил, что к нему поступили десятки запросов на оценку ситуации после того, как президентом США стал Дональд Трамп.

По его словам, обратившиеся компании хотят иметь представление о своих возможностях, но ни одна из них не хочет спешить с возвращением, чтобы потом не пришлось снова спешно покидать рынок и нести новые убытки.

Другие юристы, банкиры и аналитики, опрошенные агентством, подтвердили рост интереса, и один из собеседников даже сказал, что его клиенты планируют сценарий. Однако конкретных инициатив нет, и речь по-прежнему идет о гипотетических возможностях в условиях существенного изменения американского подхода.

Разговоры о возвращении западных компаний в Россию усилились на фоне переговоров России и США, однако почти все прогнозы и другая информация идут из Москвы.

Президент России Владимир Путин в прошлом месяце даже поручил разработать законодательную базу для бизнеса, который желает зайти на российский рынок и инвестировать в страну. Тогда же глава государства намекнул, что ушедшим компаниям, продавшим активы по цене гораздо ниже рыночной, не позволят вернуть их по той же стоимости. Эти слова вызвали сомнения в том, что пункты договоров об обратном выкупе чего-то стоят, пишет Bloomberg.

Источники издания в правительстве уточнили, что Минфин уже подготовил несколько предварительных предложений. Они включают в себя требования по локализации производства и передаче технологий для повышения производительности. Кроме того, принимать участие в решении о допуске конкурентов сможет и российский бизнес.

Ранее южнокорейский конгломерат Hyundai Motor Group опроверг слухи о возобновлении продаж автомобилей Kia в 2025 году. В компании указали, что журналисты спутали планы о продажах на рынке стран СНГ с продажами в России. До этого СМИ неоднократно сообщали о скором возвращении определенной западной компании, но ни одно из них не подтвердилось.