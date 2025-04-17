H&M не смог окончательно уйти из России

H&M отказали в ликвидации юрлица в России в связи с долгами по отходам. Об этом сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, российские коммунальщики решили подать иск в суд на шведскую компанию. В настоящее время компания H&M не может окончательно покинуть Россию, поскольку выяснилось, что она не полностью рассчиталась по своим обязательствам.

Компания «Ситиматик» подала иск против ООО «ЭЙЧ ЭНД ЭМ». Коммунальные службы требуют погасить задолженность за вывоз твердых коммунальных отходов из помещений бренда в Саратовской области. Сумма задолженности составляет около 30 тысяч рублей, включая пени за просрочку.

Процесс ликвидации юридического лица H&M стартовал еще в летний период 2024 года. Однако изначально налоговая служба РФ не дала разрешение на закрытие компании из-за задолженности в размере 76 миллионов рублей. Фирма погасила долг и повторно подала заявление о ликвидации, но получила отказ.

«Казалось бы, уже ничего не могло помешать. Но оказалось, что шведы не оплатили свой бытовой мусор», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Сoca-Cola зарегистрировала в России новую торговую марку под названием Creations. По данным Telegram-канала Mash, торговая марка необходима для осуществления продаж газировки с «Пиксельным», «Космическим» и остальными вкусами.