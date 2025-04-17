Суд отдал Татьяне Ким долю Бакальчука в Wildberries

Савеловский суд Москвы принял решение в пользу Татьяны Ким по разделу имущества с Владиславом Бакальчуком. Ким получила 1-процентную долю Бакальчука в ООО «Вайлдберриз» и стала владельцем 100% компании. Об этом 17 апреля сообщили в объединенной компании Wildberries и Russ.

«Савеловский суд Москвы на заседании 17 апреля вынес решение по разделу имущества Татьяны Ким и Владислава Бакальчука. По решению судьи, 1-процентная доля в ООО «Вайлдберриз», которой владел Владислав Бакальчук, отошла Татьяне Ким. Татьяна Ким стала владельцем 100% компании», — приводит сообщение ТАСС.

Кроме того, за Ким остается 100-процентная доля в ООО «Вайлдберриз банк» и все средства, которые находятся на ее персональных счетах.

Соосновательница и владелица ООО «Вайлдберриз» Ким в начале октября 2024 объявила о завершении реструктуризации объединенной компании Wildberries и Russ, которое началось в июне того же года. Против объединения выступил ее бывший муж Бакальчук. В частности, он подал иск против РВБ, «Вайлдберриз» и Ким, пытаясь оспорить передачу активов Wildberries в объединенную компанию.