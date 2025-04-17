IKEA зарегистрировала товарный знак в России

Шведская мебельная компания IKEA зарегистрировала новый товарный знак в России. Об этом пишет RT со ссылкой на бюллетень Федеральной службы интеллектуальной собственности.

Согласно документу, корпорация зарегистрировала товарный знак в четверг, 17 апреля, а датой истечения срока действия исключительного права значится 28 июля 2033 года.

Журналисты отметили, что летом 2023 года IKEA Systems B.V (Нидерланды) подала четыре заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков IKEA и ИКЕА, включая два варианта изображения.

Ведомство в начале февраля 2025 года зарегистрировало товарный знак IKEA по одной из заявок с датой истечения срока действия исключительного права 1 августа 2033 года. Еще одна заявка находилась на стадии рассмотрения.

H&M не смог окончательно уйти из России

Напомним, что IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома.

С 2022 года остановила продажи в России. В 2022-2023 годах компания продала свои российские фабрики, торговые центры и товарные остатки.

Ранее сообщалось, что производитель пиломатериалов «Лузалес» перезапустил производство на бывшей фабрике IKEA в Тихвине Ленинградской области под новым брендом «Лузалес-Тихвин».