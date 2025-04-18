Банки в России разбогатели

Российские кредитные организации по итогам марта заработали 244 млрд рублей чистой прибыли, что на 14% выше результата февраля (тогда банки заработали 214 млрд рублей), пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные информационно-аналитического материала Банка России «О развитии банковского сектора Российской Федерации».

В соответствии с материалами регулятора, при этом в марте 2024 года банки в России заработали 270 млрд рублей. Таким образом, показатель снизился в годовом выражении на 9,63%.

На этой неделе инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин сообщил, что россиянам не стоит ждать возвращения ставок по ипотеке и потребительским кредитам к 10% в обозримом будущем. По его прогнозу, ЦБ с большой долей вероятности сохранит ключевую ставку на уровне 21% на заседании 25 апреля. Поэтому ожидать быстрого удешевления займов не нужно.

21 марта Банк России оставил ключевую ставку на уровне 21%.