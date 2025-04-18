Moody’s спрогнозировало волну дефолтов

Рейтинговое агентство Moody’s повышает свои прогнозы по дефолтам в 2025 году, так как обострение торговых войн в мире все больше сказывается на экономическом росте и затрудняет получение финансирования. Об этом пишет Bloomberg.

Агентство ожидает, что уровень дефолтов среди компаний со спекулятивным рейтингом достигнет 3,1% к концу года по сравнению с предыдущим прогнозом в 2,5%. Если этот прогноз оправдается, это все равно будет означать снижение уровня дефолта по сравнению с предыдущим годом. Но в Moody’s утверждают: не потребуется серьезного негативного шока, чтобы уровень вырос, возможно, и до 6%.

Кредитные агентства по всему миру пересмотрели свои прогнозы на 2025 год и теперь видят, что премии за риск растут, а рост замедляется. Прогнозы Moody’s основаны на предположении, что пошлины сократят рост ВВП США как минимум на один процентный пункт, а также ослабят другие экономики.

Все это ухудшит условия финансирования для заемщиков и сделает инвесторов более склонными к избеганию рисков.

В первом квартале было зафиксировано 27 дефолтов, что меньше 38 за аналогичный период прошлого года. Более половины дефолтов пришлось на такие сектора, как здравоохранение, бизнес-услуги, розничная торговля, гостиницы и досуг, а также телекоммуникации.