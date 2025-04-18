РЖД зафиксировала стоимость билетов на «Сапсаны» и некоторые «Ласточки»

Речь идёт о составах, которые отправляются 9 мая, уточнили в компании.

«Купить билет на «Сапсан» и некоторые «Ласточки» (в том числе на направления Москва — Санкт-Петербург, Москва — Иваново, Санкт-Петербург — Псков и других) отправлением 9 мая можно по сниженной фиксированной цене. Она будет зависеть только от категории места, а не от спроса и даты покупки», — говорится в сообщении.

В РЖД пояснили, что стоимость билетов в эконом-классе поездов «Сапсан» будет начинаться от 1945 рублей, а «Ласточек» — от 945 рублей. Акция приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.