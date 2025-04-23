На складах в германской федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания хранятся трубы компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Об этом пишет Ostsee Zeitung со ссылкой на источники.

Ранее глава Немецкого совета за Конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что отказ Германии от восстановления «Северных потоков» является суицидом с учётом высокой стоимости энергии в ФРГ на сегодняшний день.

«В промышленном парке Любмина в земле Мекленбург-Передняя Померания всё ещё хранится около 1000 труб, принадлежащих Nord Stream 1 и 2», — уточнил автор статьи.

По его данным, в дальнейшем трубы могут быть использованы для ремонта газопроводов. Он добавил, что они хранятся в ангарах, принадлежащих «Газпрому», их общая стоимость составляет порядка 25 млн евро.

Вместе с тем, уточнил обозреватель, суд в Швейцарии рассматривает дело о долге компании Nord Stream 2 AG перед кредиторами. В том случае, если владельцам не удастся с ними договориться, часть труб может быть продана с тем, чтобы погасить долги.