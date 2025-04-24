Глава сети «Синема Парк»: бизнес кинотеатров в РФ может достигнуть дна

Бизнес кинотеатров в России может в скором времени «достигнуть дна» на фоне текущей посещаемости и арендных ставок. Об этом заявил глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин в интервью РБК.

По его словам, у компаний в отрасли «фобия неопределенности».

«Какое-то время назад нам уже казалось, что мы как индустрия достигли дна. Но, к сожалению, мы снова фиксируем еще более глубокое проседание. Помимо спада посещаемости мы видим негативный тренд в позиции лендлордов по кинотеатрам... В таких условиях мы в ближайшей перспективе можем действительно достигнуть дна», - рассказал Васясин.

Эксперт пояснил, что арендодатели отказываются от скидок и перепрофилируют площади на фоне спроса со стороны фитнеса и развлекательных зон для детей.

Также Васясин рассказал о технологиях в отечественных кинотеатрах, с этой точки зрения в стране ничего не меняется.

«Отечественные производители как не могли, так и не могут, к сожалению, производить новые ксеоновые и лазерные проекторы. Поэтому оборудование по-прежнему зарубежное. А вот кресла — российские», - заявил глава киносети.

Кроме того, Васясин выразил надежду на возвращение в кинотеатры голливудских фильмов, по этому вопросу есть предметные переговоры, однако в них нет конкретики. Небольшие компании уже транслируют свои ленты в РФ, мейджоров пока ожидают, «нужен лишь катализатор». Васясин спрогнозировал что на восстановление проката потребуется от одного до трех лет.

Ранее стало известно, что посещаемость кинотеатров в России упала до трехлетнего минимума, за январь-март 2025 года было куплено лишь 39,3 млн билетов.