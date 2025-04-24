«Балчуг капитал» закрыла сделку по приобретению «дочки» Goldman Sachs в РФ

Армянская инвестиционная компания «Балчуг капитал» 23 апреля завершила сделку по приобретению российского подразделения американского банка Goldman Sachs, свидетельствует отметка в ЕГРЮЛ.

Согласно условиям сделки, «Балчуг капитал» приобретает ООО «Голдман Сакс Банк» с действующей лицензией, однако финансовое учреждение продолжит работу под новым названием, говорится в пресс-релизе компании, которое цитирует газета «Коммерсантъ». Новое название не раскрывается.

31 января, президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продаже 100% доли российского «Голдман Сакс Банка», принадлежащей компании Goldman Sachs, армянской компании «Балчуг Капитал». Фонд Balchug Capital со штаб-квартирой в Ереване управляет активами на сумму свыше $250 млн. Он был создан в 2010 году Давидом Амаряном, ранее работавшим в компании «Тройка-Диалог», основаннной Рубеном Варданяном.

Согласно данным СПАРК, компания осуществляет деятельность по консультированию по вопросам коммерческой деятельности и управления, по капиталовложению в уставные капиталы и венчурное инвестирование.

«Балчуг специализируется на долгосрочных и краткосрочных стратегиях, основанных на событиях и стоимости, а также на инвестициях в частный капитал», — отмечается на сайте компании.

В начале апреля президент РФ Владимир Путин, так же дал разрешение компании «Балчуг капитал» проводить сделки с ценными бумагами из портфеля купленного ей банка.