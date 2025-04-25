Эксперты: возвращение в Россию Google, Intel и Autodesk вполне возможно

Иностранные IT-компании, ушедшие из России в 2022-м и последующих годах, могут вернуться, как только международная обстановка потеплеет, а со страны снимут хотя бы часть наложенных санкций. К такому мнению в четверг, 24 апреля, пришли опрошенные «Парламентской газетой» эксперты из числа специалистов по IT, а также парламентарии.

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О каких компаниях идет речь, каковы будут условия их возвращения и стоит ли его ждать в ближайшем будущем — в нашем материале.

Ушли, но не совсем

После событий февраля 2022 года из России ушли порядка сотни IT-компаний. Причем самой разной направленности: одни отвечали за софт, другие — за производство сложной электроники и так далее. Так, например, еще в мае того же года Минпромторг США официально запретил вести продажи в нашей стране Intel и AMD — эти два промышленных гиганта делят между собой практически весь мировой рынок микрочипов.

Прекратила работу американская компания Cisco — крупный разработчик и поставщик сетевого оборудования, занимавшийся прежде поставками к нам маршрутизаторов, ip-телефонии, коммутаторов и прочего. Прекратили работу облачные платформы VMare и Google Cloud (последняя перестала регистрировать новых пользователей), ушли поставщики сетевого оборудования для интернет-провайдеров и систем связи Nokia и Ericsson.

Впрочем, по словам председателя Совета Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко, многим компаниям будет очень просто вернуться в Россию — даже проще, чем «Заре», «Бершке» и остальным из сферы ретейла.

«На самом деле довольно много IT-компаний никуда не уходили физически, — пояснил эксперт. — Да, они об этом объявили, но на деле просто-напросто отключили клиентам из России возможность оплачивать их продукцию. Прежде всего это касается поставщиков различных IT-продуктов — цифровых инструментов, программного обеспечения и так далее».

Исключения, по словам Германа Клименко, конечно, есть. «Всерьез» ушла виртуальная доска Miro — онлайн-платформа для совместной работы распределенных команд, руководство которой не просто ограничило платежи, но официально отключило сервера и заблокировало для россиян уже действовавшие версии. Точно так же поступила американская компания Autodesk, известная прежде всего по широкому спектру инструментов для 3D-моделирования и проектирования — AutoCAD, Autodesk 3ds Max и семейству Revit. В октябре она объявила о полной ликвидации российского юрлица.

«При желании можно подобрать еще примеры, но факт остается фактом — доля таких компаний в общем объеме крайне мала, — констатировал собеседник издания. — Основная масса не уходила, а именно ограничила возможность платежей».

В самой России, по словам Германа Клименко, спрос на импортные IT-продукты все еще держится — не все удалось оперативно импортозаместить. С другой стороны — если появится возможность вернуться, подавляющее большинство иностранных компаний вряд ли сумеет от нее отказаться.

«Несмотря на то что российский рынок традиционно считается небольшим, он все равно есть, и он платежеспособный, — подчеркнул эксперт. — То есть даже если он три процента от всего объема продаж компании занимает, эти три процента — на самом деле очень хорошая прибавка к прибыли. Поэтому, думаю, никакой дополнительной мотивации здесь изобретать не придется — рынок есть рынок, и вряд ли кто-то от него откажется, тем более если на нем есть конкуренция».

Главный стимул — прибыль

Напомним: ранее мы подробно писали о том, что в России будет разработан специальный механизм для возвращения ушедших компаний, который будет в том числе предусматривать оценку условий их ухода и дальнейшие действия — в частности, одобряла ли компания действия Киева и оказывала ли поддержку ВСУ. Как отметил в разговоре с «Парламентской газетой» первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко, этот механизм будет распространяться в том числе на IT-компании.

«Конечно, общие правила будут едиными для всех, вне зависимости от того, чем именно компания занималась — продавала ли одежду, автомобили или давала доступ к цифровым сервисам, — подчеркнул парламентарий. — Кроме того, давайте не забывать о том, что с 2022 года наше законодательство претерпело некоторые изменения, в том числе в части того, что касается работы IT-компаний, требований к их открытости и так далее. Поэтому, безусловно, важным аспектом возвращения станет то, готова ли компания эти новые нормы и правила соблюдать».

Вместе с тем Александр Ющенко также отметил, что сами иностранные компании в возвращении в Россию наверняка заинтересованы.