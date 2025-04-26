McDonald's прокомментировала регистрацию товарного знака в России

Американская корпорация McDonald's в субботу, 26 апреля, подтвердила, что проводит регистрацию торговой марки в России. По словам представителей компании, главная цель юридической активности в стране заключается в «предотвращении использования бренда в России посторонними».

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В американской сети ресторанов подчеркнули, что интеллектуальная собственность является одним из их наиболее ценных активов.

— McDonald's регулярно возобновляет право собственности своих торговых марок по всему миру, даже в тех странах, где компания не ведет никакой деятельности, — говорится в сообщении.

Представители корпорации подчеркнули, что регистрируют торговые марки для того, чтобы не разрешить посторонним бизнесам или лицам использовать знаки в их интересах и таким образом обезопасить свой бренд, передает Telegram-канал Shot.

26 апреля McDonald's подала заявку на регистрацию товарного знака «Макдоналдс» в Роспатент. Заявка поступила в ведомство еще в декабре прошлого года, однако федеральная служба опубликовала ее только в 2025 году. По словам гендиректора организации «Онлайн Патент» Алины Акиншиной, сейчас заявка от американской компании находится на стадии экспертизы заявленного обозначения.