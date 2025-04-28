Крупные американские компании начали сокращать расходы

Крупные американские корпорации начали сокращать свои внутренние расходы и откладывать важные финансовые решения из-за неопределенности, вызванной торговой политикой президента США Дональда Трампа и вводимыми им импортными пошлинами. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителей компаний.

По данным издания, прежде всего компании стараются экономить на найме нового персонала, оставляя вакансии незаполненными, на отмене командировок сотрудников, а также на пересмотре стоимости контрактов с внешними консультантами и подрядчиками. При этом крупные фирмы стараются избегать радикальных сокращений, которые могли бы подорвать их конкурентоспособность, прибегая к точечным решениям. Как отметили опрошенные WSJ менеджеры, вызванная политикой Трампа неопределенность не дает возможности пересмотреть цепочки поставок и структуру своих расходов, так как решения по пошлинам могут неоднократно пересматриваться. В этой ситуации корпорации стараются снизить часть издержек уже сейчас, чтобы оставить себе пространство для маневра по мере развития ситуации с импортными тарифами.

Крупный производитель медицинского оборудования Boston Scientific, как указывает WSJ, занялся сокращением значительной части своих представительских расходов, в том числе трат на командировки. Железнодорожный оператор востока США Norfolk Southern приступил к работе над сокращением расходов на консультационные услуги различных юридических и финансовых фирм. Финансовый директор Procter&Gamble Андре Шультен также заявил, что компании "придется задействовать все имеющиеся в арсенале рычаги, чтобы смягчить влияние пошлин на структуру расходов".

Некоторые компании уже сейчас начали заниматься оптимизацией капитальных расходов. Так, химическая корпорация Dow Chemical отложила старт строительства своего нового завода по производству этилена в Канаде, а также решила пересмотреть планы по развитию заводов в Германии и Великобритании. Производитель игрушек Hasbro займется ускорением своего многолетнего плана по сокращению расходов, рассчитывая сэкономить в этом году до $225 млн.

В свою очередь представители IBM и PepsiCo также заявили WSJ, что они намерены ужесточить контроль за своими тратами, но не привели подробностей относительно того, какие статьи расходов подвергнутся сокращениям.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. В тот же день хозяин Белого дома заявил, что приостанавливает на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин, введенных по принципу взаимности, в отношении ряда стран и территорий. В этот период будет действовать "универсальный тариф в размере 10%". Это не коснулось Китая, суммарные пошлины Вашингтона на товары из КНР достигают 145%, ответные китайские тарифы доходят до 125%.