Выручка всех российских авиакомпаний значительно выросла

Доходы 30 крупнейших авиакомпаний России, которые обеспечивают почти все пассажирские перевозки в стране, в 2024 году составили более 1,77 трлн рублей. Это на 23% больше, чем в предыдущем году, и на 65% больше, чем в 2022-м. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на отчетность по российскому стандарту бухгалтерского учета (РСБУ).

Прибыль 22 авиакомпаний достигла примерно 104 млрд рублей, из которых почти 85 млрд рублей принесла 21 компания. Аналитики оценили чистую прибыль «Победы» примерно в 20 млрд рублей.

«Общий результат на 22% выше чистой прибыли, полученной перевозчиками по итогам 2023 года, и на 16% лучше показателя 2022 года. Другие восемь перевозчиков получили чистый убыток в 27,9 млрд руб.», — говорится в материале.

Как отмечается, почти 90% пассажиров обслуживают десять ведущих авиакомпаний, а около половины всего пассажиропотока приходится на группу компаний «Аэрофлот» (в которую входят также «Победа» и «Россия»).

В 2023 году авиакомпании зафиксировали чистый убыток в размере 69 млрд рублей, в то время как в 2022 году он составил 25 млрд рублей. Это означает, что авиационная отрасль вышла на уровень чистой прибыли в 76 млрд рублей. Аналитики считают этот показатель наиболее точным для оценки финансового состояния отрасли в целом, поскольку он учитывает разрозненные данные по отдельным компаниям.

В 2022 году эксперты связывали показатели работы авиакомпаний с влиянием субсидий, а в 2023 году — с последствиями страхового урегулирования. Однако в настоящее время ситуация изменилась: рост числа международных рейсов и увеличение стоимости билетов стали ключевыми факторами, влияющими на динамику.