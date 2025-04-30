Западные компании готовятся к возможной отмене антироссийских санкций

Компании на Западе обсуждают возможные варианты действий в случае отмены антироссийских санкций. Об этом сообщила газета Financial Times.

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Указывается, что некоторые западные компании, в том числе в области страхования, коммерции и судоходства, обращаются к юридическим фирмам за консультацией, как возобновить торговлю с РФ в случае отмены санкций со стороны Вашингтона.

Представители бизнеса пытаются выяснить, как им реорганизовать свою деятельность, чтобы восстановить торговлю с российскими компаниями, даже если ограничения со стороны ЕС и Британии останутся в силе.

FT допускает, что европейские компании могут попытаться создать американские подразделения на фоне более либерального подхода США. Отмечается, что некоторые компании Азии и Ближнего Востока также могут воспользоваться данной ситуацией и начать расширение своего бизнеса.