«Магнит» прокомментировал сообщения о покупке «Азбуки вкуса»

«Магнит» подтвердил покупку контрольного пакета «Азбуки вкуса»
Российский ретейлер «Магнит» приобретет контрольный пакет сети магазинов «Азбука вкуса», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.
Сумма сделки не раскрывается, по данным РБК, аналитики оценивают ее в 35-40 млрд рублей.
«Магнит» … объявляет о приобретении (через свое основное операционное дочернее общество — АО «Тандер») контрольного пакета долей в уставном капитале ООО «Городской супермаркет» (далее «Азбука вкуса»), под управлением которого находятся магазины сегмента премиальной розницы», — говорится в сообщении ретейлера.
Покупку должна одобрить Федеральная антимонопольная служба. При этом «Магнит» сохранит бренд «Азбука вкуса», а также ключевую управленческую команду.
Первоначально о сделке между «Магнитом» и «АВ» сообщало РБК.