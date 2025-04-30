В Белом доме Amazon назвали «враждебной компанией»

Белый дом выступил с критикой в адрес компании Amazon после того, как издание Punchbowl News сообщило о предполагаемых планах онлайн-ритейлера указывать долю пошлин рядом с ценой товаров. Об этом сообщает издание The Verge.

Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт назвала это предполагаемое обновление Amazon «враждебным и политическим актом». Она также добавила, что это «не сюрприз», ссылаясь на статью Reuters 2021 года, где говорилось о партнерстве Amazon с «китайским пропагандистским органом».

В ответ на запрос издания The Verge представитель Amazon Тим Дойл заявил, что компания лишь рассматривала возможность указания импортных сборов для товаров, продаваемых через Amazon Haul – платформу для очень дешевых товаров, доставляемых напрямую из Китая. Однако он подчеркнул, что эта идея не была одобрена и не будет реализована на основном сайте.

Масштабные пошлины, введенные администрацией Трампа, оказывают влияние на ритейлеров по всему миру. Многие продавцы на Amazon, как пишет The Verge, поднимают цены или отказываются участвовать в распродажах Prime Day.