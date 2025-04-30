Intel, Microsoft и LG зарегистрировали товарные знаки в России

Американские компании Intel и Microsoft, а также южнокорейская LG зарегистрировали товарные знаки в России. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные Роспатента. Так, Intel зарегистрировала товарный знак Intel Tiber, получив на него права до 2034 года. А Microsoft — знак Microsoft Places, до 2033 года.

Компании регистрируют товарные знаки для того, чтобы сохранить авторские права на свою продукцию и бороться с контрафактом, но это не означает, что они готовы снова работать в России, объясняет IT-обозреватель «Российской газеты», автор телеграм-канала «Токсичная цифра» Олег Капранов:

«У компаний истекают сроки регистрации товарных знаков, эти товарные знаки обновляются, меняется их внешний вид, шрифты, это такой постоянный процесс. Чтобы иметь возможность бороться с контрафактом, подделками, компании совершают ряд действий. Со стороны это выглядит иногда как то, что они спешат вернуться в Россию, но на самом деле это не так. Очевидно, они не хотят отдавать этот рынок подделкам, потому что это плохо для репутации, потому что можно сейчас зайти на маркетплейсы и увидеть там сотню вариантов кроссовок New Balance с мехом, без меха, самых причудливых дизайнов, очевидно, что все это подделки и что люди, которые купят такую продукцию, будут разочарованы, некоторые перенесут это на сам бренд. Чтобы такого не было, компании совершают некоторые действия. Надо еще понимать, что регистрация товарных знаков — процедура небыстрая, многие заявки, которые сейчас одобрены и где подтверждена регистрация товарных знаков, были поданы еще в 2023 году, 2022 годах».

Ранее регистрацию своих товарных знаков в России получили компании IKEA, Louis Vitton, Chanel и многие другие. Однако сами бренды публично не заявляли ни о регистрации товарных знаков, ни о возвращении на российский рынок.