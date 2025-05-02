«Росатом» надеется вернуться к строительству Балтийской АЭС

«Росатом» считает проект строительства Балтийской АЭС приостановленным и надеется вернуться к сооружению станции, сообщил журналистам глава корпорации Алексей Лихачёв.

«Мы считаем проект строительства Балтийской АЭС не закрытым, а отложенным», — цитирует Лихачёва Интерфакс.

Компания ждёт, когда сложатся экономические и политические условия, когда к проекту можно будет вернуться в полной мере, добавил глава корпорации.

По мнению Лихачёва, было бы логично создать в Калининградской области свой устойчивый источник энергии.

Агентство напоминает, что в феврале 2010 года стартовали работы по подготовке к строительству Балтийской атомной электростанции, расположенной вблизи Немана.

Планировалось, что первый энергоблок будет запущен в 2017 году, а второй — в 2018 году. Однако в середине июня 2013 года генеральный подрядчик, компания «Росэнергоатом», приостановил проект.