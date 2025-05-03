Баффет сообщил о планах уйти с поста гендиректора Berkshire Hathaway

Американский миллиардер Уоррен Баффет сообщил, что покинет пост гендиректора инвестиционного холдинга Berkshire Hathaway. Об этом пишет The New York Post.

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«Легендарный инвестор-миллиардер Уоррен Баффет объявил о планах уйти из Berkshire Hathaway к концу года, что вызвало продолжительные аплодисменты публики на ежегодном собрании акционеров компании», — сообщила газета.

Как уточняется, 94-летний предприниматель порекомендовал назначить на свой пост 62-летнего Грега Абеля, председателя Berkshire Hathaway. Баффет также заявил, что не планирует продавать акции своей компании.

На том же собрании акционеров Баффет раскритиковал президента США Дональда Трампа за введение пошлин в отношении товаров из других стран. При этом он не назвал имени политика напрямую, но отметил, что вводить карательные пошлины на остальной мир — большая ошибка.