Shell рассматривает возможность поглощения BP

Британо-нидерландская энергетическая компания Shell ведет предварительные переговоры о возможном приобретении своего британского конкурента BP. По данным источников Bloomberg, в последние недели обсуждения этой сделки стали более предметными.

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Shell уже привлекла финансовых консультантов для оценки перспектив поглощения. Как отмечают аналитики, окончательное решение будет зависеть от рыночной стоимости BP - за последний год акции компании подешевели примерно на треть.

В случае реализации сделка может стать одной из крупнейших в истории нефтегазовой отрасли. Однако эксперты предупреждают о возможных сложностях с одобрением антимонопольных органов из-за масштабов обеих компаний.

"Shell Plc работает с советниками для оценки потенциального приобретения BP Plc", - сообщило агентство.

Ранее сообщалось, что суд в Британии отменил право на освоение крупнейшего месторождения нефти и газа.