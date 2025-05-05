Суд заявил о возможности Чубайса вывести активы из России

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс может вывести активы из России в случае снятия с них ареста. Об отсутствии интереса Чубайса к сохранению активов в стране заявил Арбитражный суд Москвы, его цитирует ТАСС.

Бывший глава «Роснано» и семеро фигурантов его арбитражного дела не заинтересованы в сохранении активов на территории РФ, предупредили в суде.