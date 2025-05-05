Суд заявил о возможности Чубайса вывести активы из России в случае снятия с них ареста
Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс может вывести активы из России в случае снятия с них ареста. Об отсутствии интереса Чубайса к сохранению активов в стране заявил Арбитражный суд Москвы, его цитирует ТАСС.
Бывший глава «Роснано» и семеро фигурантов его арбитражного дела не заинтересованы в сохранении активов на территории РФ, предупредили в суде.
«Согласно сведениям, размещенным в СМИ, часть ответчиков находятся за переделами Российской Федерации, в отношении некоторых из них возбуждены уголовные дела: Чубайс А. Б., Удальцов Ю. А. выехали за пределы Российской Федерации <...> у "Роснано" есть разумные основания полагать, что активы ответчиков в ближайшее время после получения искового заявления могут быть выведены за пределы Российской Федерации», — гласит определение арбитражного суда.