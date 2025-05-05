Ростех начал страховать самолеты от атак беспилотников

Входящая в госкорпорацию "Ростех" некоммерческая организация "РТ-взаимное страхование" начала страховать авиационные риски, которые могут возникнуть в ходе испытательных полетов самолетов или в результате других инцидентов, включая атаки беспилотников, говорится в сообщении Ростеха.

"Любые летные испытания - это всегда повышенный риск. Мы предлагаем страховую защиту для таких случаев, которая гарантирует выплату денежной компенсации авансом, по факту, до предоставления документов. Кроме того, мы готовы страховать воздушные суда "под ключ" и нивелировать любые риски на всех стадиях - от НИОКР по созданию новых видов авиационной техники до испытательных полетов и передачи заказчику. Страхование может включать в том числе военные риски, например, связанные с атаками беспилотников", - отметил директор "РТ-взаимное страхование" Денис Конивецкий, слова которого приводятся в сообщении.

Под страховой случай попадают как мелкие поломки, так и крупные повреждения, вплоть до полного разрушения летательного аппарата. Страховать авиариски уже начали предприятия холдингов ОАК, ОДК и "Вертолеты России". В основном страхуются испытательные полеты вертолетов и самолетов.