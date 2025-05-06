Лондон разрешил РФ не выплачивать украинской компании млн долларов за энергоактивы в Крыму

Высокий суд Лондона вынес решение, разрешающее России пока не исполнять постановление Гаагского арбитража о взыскании $207,8 млн в пользу украинского АО «ДТЭК Крымэнерго» за потерю им энергоактивов на полуострове. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

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ДТЭК входит в инвестиционную группу SCM, которая принадлежит украинскому бизнесмену Ринату Ахметову. После присоединения Крыма к России активы ДТЭК были национализированы. Компания назвала это незаконной экспроприацией и потребовала через суд взыскать с России компенсацию.

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По информации газеты, отсрочка дана до рассмотрения Апелляционным судом Гааги вопроса об аннулировании арбитражного решения по жалобе РФ. Разбирательство в апелляции может продлиться от полутора до четырех с половиной лет.

Суд счел, что аргумент о нераспространении российско-украинского договора на Крым является слабым. Судья также признал риски причинения ущерба истцу в случае длительной задержки разбирательства, поэтому ограничил отсрочку исполнения решения апелляции.

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