OpenAI отказалась от перехода на коммерческую модель управления

Компания OpenAI отказалась от плана полностью перейти к коммерческой модели управления и объявила, что ее бизнес-подразделение будет преобразовано в «общественно полезную корпорацию» (Public Benefit Corporation, PBC). Об этом говорится в официальном блоге компании.

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Заявлено, что пересмотр стратегии был обусловлен мнением общественности и консультациями с представителями прокуратуры Делавэра и Калифорнии. Изначально, представленный в декабре 2024 года план предполагал, что управлять бизнесом будет новая коммерческая структура, а некоммерческая организация утратит контроль, сохранив лишь долю в компании.

Новое решение призвано сохранить баланс между интересами акционеров, заинтересованных сторон и общества. При этом некоммерческая структура останется контролирующей организацией.

Против изменений в модели управления ранее выступал Илон Маск, который подал иск с требованием запретить OpenAI преобразовываться в коммерческую организацию. Его позицию поддержали некоторые бывшие сотрудники компании.

При этом в апреле 2025 года компания получила $40 млрд из которых $30 млрд предоставил Softbank. Одним из условий сделки было преобразование в коммерческую структуру до конца 2025 года. Однако новый управленческий план может повлиять на переговоры с инвесторами.