Pepsi решила зарегистрировать в России новый товарный знак

Компания PepsiCo осуществила подачу заявки на регистрацию товарного знака нового напитка в России. Речь идет об энергетике Rockstar, сообщает Mash.

В конце минувшего месяца из центрального офиса американской компании в Северной Каролине отправили запрос в Роспатент на регистрацию логотипа Rockstar. В 2022 году напиток попал на витрины магазинов в связи с прекращением фирмой деятельности в РФ. В 2023 году компанией PepsiCo была представлена новая торговая марка Evervess-Cola, созданная специально для российского рынка.

«PepsiCo подала заявку на регистрацию товарного знака нового напитка в России — энергетика Rockstar», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что компания PepsiCo предупредила крупнейшие торговые сети о возможных перебоях в поставках чипсов и других снеков в ближайшие месяцы. В марте этого года производитель сообщил контрагентам, что в мае—июле не сможет гарантировать стабильные поставки по ассортименту снеков (включая чипсы Lay's и Cheetos, а также сухарики «Хрустим») из-за сложностей у поставщиков упаковки.