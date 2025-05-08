ВТБ отменил комиссию для застройщиков

ВТБ прекратил взимать комиссию с застройщиков в рамках ипотечных программ. Об этом заявил журналистам глава банка Андрей Костин.

"Она должна была быть уже отменена с нашей стороны, конечно. Я думаю, прекратили", - сказал он на вопрос ТАСС о сроках отмены комиссии.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил навести порядок в области взимания дополнительных банковских комиссий с ипотечных заемщиков.

В середине апреля глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что крупные российские банки по-прежнему берут комиссию с застройщиков, а те, в свою очередь, переносят эти издержки в стоимость жилья.