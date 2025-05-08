Немецкая компания Bosch не смогла продать заводы в России из-за передачи их во временное управление «Газпрому». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на годовой отчет компании.

«Сделка по продаже акций российского дочернего предприятия ООО «БСХ бытовые приборы» в Санкт-Петербурге, которая была запланирована в предыдущем году, оказалась невозможной», — говорится в сообщении компании.

ООО «БСХ бытовые приборы» в Санкт-Петербурге перешло под управление «Газпром бытовые системы» по указу президента РФ Владимира Путина в апреле 2024 года.

При этом на конец 2024 года компания сохраняла контроль над ООО «Строительство и инвестиции» в Химках и ООО «Бош рексрот» и ООО «Роберт бош» в Москве, но продала дочернее предприятие ООО «Бош термотехника» в Москве.

В апреле 2025 года стало известно, что новый собственник заводов Bosch в Санкт-Петербурге планирует перезапустить производство.

До этого сообщалось, что Bosch не планирует возвращаться в Россию.

Bosch — известный немецкий производитель бытовой техники (холодильники, стиральные машины, плиты, пылесосы и др.), автомобильных и промышленных технологий, а также электроинструментов. Компания не заявляла о своем уходе из России, однако остановила локальное производство бытовой техники в марте 2022 года. Это решение было аргументировано ужесточением экспортного контроля и сложностями с поставками компонентов из Европы.

Летом 2022 года Bosch начала искать покупателя на российские активы.