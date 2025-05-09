Путин заявил, что "Газпром" надежно обеспечивает Сербию газом

"Газпром" надежно обеспечивает Сербию газом и даже добавляет дополнительные объемы по запросу. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Сербии Александаром Вучичем.

"По маршруту "Турецкий поток" в штатном режиме осуществляются поставки законтрактованных Сербией объемов природного газа. Больше того, "Газпром" еще и не просто надежно обеспечивает, а добавляет по просьбам сербских друзей объемы сверх контрактных обязательств. Надежность поставок создает условия для стабильной экономической деятельности в Сербии", - сказал Путин.

Российский лидер заметил, что локомотивом торговых и инвестиционных связей с Сербией является энергетика.

"Россия остается гарантом энергобезопасности Сербии, обеспечивая порядка 85% всех потребностей в энергетике Сербии", - констатировал Путин.

Президент отметил, что страны работают и по другим направлениям. "В ходе нашей сегодняшней беседы обязательно об этом тоже поговорим, обсудим все актуальные вопросы российской-сербского взаимодействия. Посмотрим, что можно сделать и нужно сделать для перспективы", - подытожил президент РФ.