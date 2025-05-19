«Пятерочка» запустила программу совместного инвестирования

Торговая сеть «Пятерочка» представила программу совместного инвестирования, позволяющую нескольким партнерам открывать магазины по модели франчайзинга. Инициатива направлена на расширение франчайзинговой сети и снижение барьеров для входа в бизнес. Об этом сообщается на официальном сайте программы.

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Программа объединяет опытных франчайзи, управляющих магазинами, и инвесторов, готовых вкладывать средства. Операционную деятельность берет на себя партнер с необходимой экспертизой, а инвестор выбирает предложения от действующих франчайзи, уже открывших от 4 до 11 магазинов в регионах России. После выбора партнера стороны заключают соглашение, определяют доли в совместном бизнесе, а также фиксируют условия инвестирования и возврата вложенных средств.

Возврат инвестиций обеспечивается за счет стабильной операционной модели и масштабов сети: франчайзинговые магазины «Пятерочки» ежегодно прирастают в 2 раза. Более того, партнер, управляющий магазином, гарантирует инвестору возврат вложенных средств. «Пятерочка» как бренд, в свою очередь, выступает платформой для взаимодействия и позволяет инвестору видеть прозрачную картину экономических показателей магазина.

Управление проектом и мониторинг показателей осуществляется через личный кабинет на платформе «Пятерочка Франчайзинг». Стабильность дохода обеспечивается за счет устойчивости модели независимо от возможных изменений ключевой ставки в долгосрочной перспективе от 10 лет.

«Мы видим большой интерес рынка к подобному формату партнерства и верим в его успех. Франчайзинг давно стал одним из трендов современного бизнеса. Для одних он открывает новые ниши, для других становится эффективным вложением средств», — отметил директор департамента франчайзинга «Пятерочки» Михаил Кольцов.

Он также заявил, что эта модель позволяет создать устойчивое и прозрачное сотрудничество. Компания, в свою очередь, готова обеспечить партнеров всем необходимым.

«Ежедневно франшизой «Пятерочки» интересуются тысячи пользователей по всей стране. И мы видим, что продукт инвестирования находится на третьем месте в списке интересов посетителей нашего сайта», — добавил владелец онлайн-платформы франчайзинга Юрий Пчелин.

По его словам, платформа позволяет предоставить инвесторам удобный инструмент управления и контроля возврата инвестиций.

Франчайзинговая сеть «Пятерочки» насчитывает более 500 магазинов в разных регионах России. В 2025 году «Пятерочка» планирует открыть более 400 новых торговых точек, что значительно увеличит темпы расширения сети. Программа соинвестирования является одним из инструментов для достижения этих целей, обеспечивая оптимальное распределение ресурсов и минимизацию рисков, а также снижение порога входа в розничный бизнес для новых участников рынка.

Ранее сообщалось, что «Пятерочка» начала операционную деятельность в Амурской области, которая стала для сети 75-м регионом присутствия. Первые два магазина открылись в Благовещенске и Свободном, а 30 апреля еще один магазин появился в селе Екатеринославка. В новых магазинах представлено до 5,5 тыс. наименований товаров. Также в магазинах «Пятерочки» продают товары от местных производителей.

Кроме того, жители Амурской области могут заказать доставку продуктов на дом. Представители компании отмечают, что в Дальневосточном федеральном округе наблюдается высокий спрос на доставку, ее доля составляет около 10,5%.