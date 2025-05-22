Оптимизм российского бизнеса рухнул

Российский бизнес теряет оптимизм самыми быстрыми темпами с 2022 года. Об этом говорят результаты конъюнктурных опросов представителей промышленности от Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН), на которые ссылается «Коммерсантъ».

Автор исследования Сергей Цухло отметил, что охлаждение начинает переходить в переохлаждение, хотя до кризисных минимумов 2020-го, 2008-го, 1998-го, 1996-го и 1994 годов пока далеко. По его словам, ситуация еще позволяет говорить о «мягкой посадке», на которую рассчитывает Центробанк, но предприятиям уже очень некомфортно.

Все пять месяцев с начала года ухудшается динамика спроса на российскую продукцию, о чем свидетельствует стабильное превышение числа сообщений о падении продаж над числом сообщений об их росте. В мае нормальными продажи назвали только 45 процентов предприятий, в последний раз такой результат наблюдался в мае 2020 года.

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Впрочем, баланс планов компаний пока остается положительным, а запасы готовой продукции не выглядят критическими, так как промышленность за последние годы научилась контролировать их размер.

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования на основании данных Росстата указывает на спад производства, ориентированного на инвестиционный спрос и промежуточное потребление. В свою очередь, в Райффайзенбанке говорят о замещении российских товаров импортом, который последние три месяца показывает опережающий рост. Впрочем, в связи с закрытой статистикой говорить о том, какие поставки из-за рубежа его формируют, невозможно.

Ранее ассоциация «Росспецмаш» сообщила о падении по итогам первого квартала продаж российской дорожно-строительной техники (ДСТ) сельхозтехники на треть. На этом фоне крупнейший отечественный производитель сельхозтехники «Ростсельмаш» решил досрочно отправить коллектив в ежегодный отпуск.