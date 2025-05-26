Крупный банк Таиланда заблокировал счета ряду россиян

Крупнейший коммерческий банк Таиланда Bangkok Bank без объяснения причин заблокировал счета ряду россиян. Об этом пишет ТАСС.

Россиянка, клиент финансовой организации, рассказала, что сотрудники офиса не посчитали нужным ответить на ее вопрос о причинах блокировки карты.

«Предложили прийти лично с банковской книжкой и паспортом в то отделение, где я открывала карту. Карту в этом банке я получила примерно 1,5 года назад через посредников, находясь в стране по безвизовому штампу», — пояснила женщина.

По ее мнению, менеджеры закроют ее счет и выдадут деньги на руки.

Вместе с тем, уточнили журналисты, у многих россиян карты этого банка продолжают работать.

Эксперты пояснили, что Bangkok Bank продолжит обслуживать счета тех иностранных клиентов, кто вышел замуж или женился в королевстве, имеет недвижимость в стране или приехал по «длинной визе».

Ранее посол РФ в Бангкоке Евгений Томихин сообщил, что в Таиланде постоянно проживают от 40 до 50 тысяч россиян.