Гендиректор «Силовых машин» Александр Конюхов покинул компанию

Александр Конюхов покинул пост генерального директора «Силовых машин» из-за срыва сроков поставок продукции. Об этом рассказала пресс-служба компании.

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В сообщении сказано, что эту должность по решению совета директоров займет Алексей Подколзин. Ранее он был заместителем генерального директора по производству.

У Подколзина есть значительный опыт в управлении производством и логистикой, отметили в компании. Он работал в «Северстали» с 2012 по 2023 год. До прихода в «Силовые машины» в октябре 2024 года занимал должность директора по логистике и глобальным цепочкам поставок в компании «Еврохим».

«Силовые машины» — производитель турбин и электрооборудования для электростанций и промышленности.

До этого сооснователь и гендиректор Discord Джейсон Ситрон покинул свой пост. При этом он сохранит место в совете директоров. На должность главы компании назначен Хумам Сахнини, ранее занимавший позицию вице-председателя Activision Blizzard.