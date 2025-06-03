Авиакомпания Red Wings сообщила о смене руководителя

Исполняющим обязанности управляющего директора назначен Александр Лебедев.

Решение принято советом директоров 3 июня. В пресс-службе госкорпорации «Ростех», куда входит Red Wings, подтвердили информацию.

Лебедев ранее занимал позицию заместителя управляющего директора компании. До 2022 года он занимал должности в государственных и коммерческих структурах. Александр Лебедев сменил на посту Владимира Камынина, который руководил авиакомпанией с лета 2024 года.