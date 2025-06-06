«Лента» захотела купить гипермаркеты сети «Магнит»

Компания «Лента» может приобрести часть магазинов «Магнит». Второй стремится развивать магазины «у дома» и небольшие торговые точки, отказываясь от крупных торговых площадей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Участники беседы не располагают подробной информацией о деталях потенциальной сделки. Один из них сообщает, что компания «Магнит» рассматривает вариант отказа от всех крупных объектов, включая гипермаркеты и супермаркеты, и планирует сосредоточиться на развитии небольших форматов.

Как отмечается, для «Ленты» приобретение торговых площадей «Магнита» — это шанс укрепить свои позиции в различных регионах без необходимости инвестировать в строительство новых объектов. Тем не менее, один из источников предположил, что закрывшиеся гипермаркеты «Магнит» могут быть преобразованы в магазины сети «Азбука вкуса», которую ретейлер приобрел в начале этого года.

В марте общая площадь магазинов «Магнит» большого формата составила 922,6 тысячи квадратных метров. В этот список входят 251 гипермаркет «Магнит Экстра» и 195 супермаркетов «Магнит Семейный». По оценкам аналитиков NF Group, стоимость всех супермаркетов и гипермаркетов, принадлежащих «Магниту», может достигать около 100 миллиардов рублей.

В то же время, по данным Infoline, в период с января по апрель количество крупных торговых точек сети «Магнит» продолжало сокращаться. За указанный период было закрыто 11 крупных магазинов торговой площадью более 17 тысяч квадратных метров.