Суд ЕС отказался снять санкции с Альфа-банка

Суд Европейского союза в Люксембурге оставил в силе санкции против российского Альфа-банка, введенные в 2023 году в рамках мер ЕС в ответ на вооруженные действия России в Украине. Как следует из опубликованного 4 июня решения суда, включение банка в санкционный список было обоснованным, а аргументы самой кредитной организации – недостаточными для отмены ограничений.

Альфа-банк просил суд исключить его из санкционного списка ЕС и отменить серию решений и регламентов Совета ЕС, принятых с февраля 2023 по март 2024 года, в которых его имя фигурировало в приложениях к спискам лиц и организаций, чьи активы подлежат заморозке. Банк утверждал, что меры нарушают его право собственности, свободу ведения бизнеса и не были должным образом мотивированы. Кроме того, юристы Альфа-банка пытались оспорить отдельные нормативные акты, на основании которых были расширены критерии попадания в санкционные списки.

Суд отклонил все ключевые доводы заявителя. Он подтвердил, что Альфа-банк, как крупнейший частный банк России, включен в список системно значимых кредитных организаций Центрального банка РФ и действует в банковском секторе, который является «ключевым компонентом финансовой системы» и обеспечивает «существенные доходы для правительства Российской Федерации». А именно такие критерии прямо предусмотрены статьей 2(1)(g) решения 2014/145/CFSP как основание для применения ограничительных мер.

Кроме того, суд отклонил требование оспорить саму статью, на основании которой Альфа-банк попал в список, заявив, что оспариваемые положения носят общий нормативный характер и не могут быть предметом индивидуального иска. Жалоба на регламент 2023/1089 была также признана недопустимой, так как подана с нарушением процессуального срока.

В конце февраля 2023 года ЕС опубликовал десятый пакет санкций против России, тогда в список попали три российских банка: Тинькофф, Альфа-Банк и Росбанк. Ограничения предполагают заморозку активов на территории стран Евросоюза, а также запрет на сделки с этими кредитными организациями.