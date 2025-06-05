Акции Tesla обвалились после перепалки Трампа с Маском

Котировки акций компании Tesla обвалились на 8,99% на фоне обострения публичного конфликта между главой компании Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бирж.

На открытии торгов на Уолл-стрит в 9:30 по североамериканскому восточному времени (16:30 по московскому времени) акции Tesla стоили 323,87 доллара. Однако через время их стоимость упала до 302 долларов, потеряв 8,99%. В настоящее время они торгуются на уровне около 304 долларов.

Ранее Маск раскритиковал «Единый, большой, красивый» законопроект Трампа о сокращении федеральных расходов, назвав его «мерзостью». В ответ президент США заявил, что разочаровался в предпринимателе. Позже Маск обвинил Трампа в неблагодарности, указав, что он не смог бы выиграть на президентских выборах без него.