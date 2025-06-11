ВТБ запустил тестирование альтернативы Apple Pay

ВТБ первым из крупных российских банков запустил тестирование аналога Apple Pay - сервиса оплаты "Волна", разработанного Национальной системой платежных карт.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

"ВТБ поддержал прием платежей через Систему быстрых платежей при помощи нового платежного инструмента "Волна". Сейчас активно идет пилотный проект технологии в Москве, Московской области и Казани. В рамках проекта в эквайринговой сети ВТБ используются новые виды платежных терминалов с поддержкой Bluetooth. Решение "Волна" разработано Национальной системой платежных карт (НСПК), оно позволяет бесконтактно оплачивать покупки смартфонами на базе Android и iOS", - отметили в пресс-службе.

Терминалы с поддержкой нового решения уже установлены в пилотном режиме на нескольких АЗС сети IRBIS в Казани и Подмосковье.

"Установка терминалов с поддержкой платежного инструмента "Волна" сделает оплату товаров и услуг еще быстрее и удобнее для клиентов. Это не только повысит уровень сервиса, но и будет способствовать росту продаж", - отметил генеральный директор группы компаний IRBIS Ирек Валиев.

Ранее генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин в интервью ТАСС сообщил, что НСПК планирует вместе с банками в ближайшее время приступить к тестированию технологии "Волна", которая даст возможность пользователям iOS оплачивать покупки привычным бесконтактным способом.