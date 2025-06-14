«Росатом» возглавит строительство АЭС в Казахстане

Лидером международного консорциума по строительству первой атомной электростанции (АЭС) в Казахстане выбрали госкорпорацию «Росатом». Об этом сообщает пресс-служба агентства Республики Казахстан по атомной энергии.

В материале говорится, что агентство по атомной энергии при участии международных экспертов завершило работу по определению лидера консорциума по строительству первой АЭС в стране. Им стала российская госкорпорация «Росатом».

Также были проведены переговоры с руководством ведущих мировых поставщиков реакторных технологий: китайской China National Nuclear Corporation, французской Électricité de France и южнокорейской Korea Hydro & Nuclear Power. Партнеры предложили ориентировочную стоимость проекта, сроки реализации, схемы финансирования, подходы к локализации производства и другие детали.

В сообщении агентства Республики Казахстан по атомной энергии говорится, что предложения компании «Росатом» были признаны наиболее оптимальными и экономически выгодными.

«Агентство РК по атомной энергии продолжит работу с иностранными партнерами по формированию эффективного международного консорциума по строительству первой в Казахстане АЭС», — заключили в организации.

В конце мая «Росатом» потребовал от Финляндии возместить все убытки, связанные с решением прекратить строительство АЭС «Хинхикиви».