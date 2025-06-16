Леонард Лаудер, возглавлявший Estee Lauder и активно участвовавший в развитии культовых брендов, скончался на 93-м году жизни.

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Глава американской косметической компании Estee Lauder Леонард Лаудер скончался на 93-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт бренда.

Он умер 14 июня, однако причины его смерти не раскрываются.

Исполнительный директор Estee Lauder Стефан де ла Фавери подчеркнул особую роль Лаудера для коллектива и индустрии, отметив: «Для сотрудников Estee Lauder Леонард Лаудер был источником вдохновения. Для всей отрасли он был иконой и первопроходцем, заслужившим уважение во всем мире. Его энергия и видение помогли сформировать нашу компанию».

Леонард Лаудер возглавил семейную компанию после своей матери, основательницы бренда, и превратил ее в глобального косметического гиганта. Во время его руководства были запущены такие известные бренды, как Aramis, Clinique и Lab Series, а также приобретены марки Aveda, Bobbi Brown, Jo Malone London, La Mer и MAC.

До последних дней Лаудер оставался активным участником жизни Estee Lauder, оказывая влияние на стратегические решения компании. Его вклад в развитие мировой индустрии красоты отмечают как коллеги, так и конкуренты. В минувшие выходные стало известно, что приятель принца Уильяма миллиардер Санджай Капур проглотил пчелу и умер.