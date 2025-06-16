Крупнейшая сеть быстрого питания перевела бизнес в Казахстан

Dodo Brands, холдинговая компания сети пиццерий «Додо Пицца» завершила редомициляцию с Британских Виргинских островов в Казахстан, в международный финансовый центр «Астана» (МФЦА).

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Об этом сообщается в Telegram-канале центра.

«Dodo присоединился к таким компаниям, как Fix Price, Specta Group, Cheltenham Group и др. — всего уже 14 международных холдингов выбрали МФЦА», — сказано в сообщении.

Уточняется, что процесс завершился 12 июня, при этом компания сохранила статус юрлица.

До этого сообщалось, что телеведущая Елена Малышева подала документы Федеральную налоговую службу (ФНС) о ликвидации своей компании «Есть здорово» из-за многомилионных убытков. По данным Telegram-канала «Звездач», в 2019 году фирма Малышевой, которая занималась продажей продуктов правильного питания, оказалась убыточна на 2 млн рублей. Недавно компании удалось выйти в ноль, но Малышева все равно приняла решение о закрытии, утверждают СМИ. Другие детали не раскрываются.