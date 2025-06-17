Путин напомнил главе «Ростеха» про должок

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с гендиректором «Ростеха» Сергеем Чемезовы напомнил про «должок» госкорпорации по строительству мусоросжигательных заводов. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе беседы глава «Ростеха» отдельно остановился на теме энергетической утилизации отходов. В 2019 году компания начала возводить мусоросжигательные заводы. Планировалось построить четыре объекта в Подмосковье и один в Татарстане. Однако пандемия коронавируса и последующие санкции замедлили процесс строительства, поэтому первый завод был сдан только в декабре 2024 года.

Чемезов отметил, что «Ростех» не получал бюджетных средств на строительство, и все заводы были построены за счет частных инвестиций, собственных средств и кредитов.

«Должок за вами, Сергей Викторович», — сказал в ответ на это Путин.

«К сожалению, да», — сказал Чемезов.

Глава корпорации подчеркнул, что один завод уже построен и работает. Благодаря ему уже было получено 100 миллионов киловатт-часов «зелёной» энергии и уничтожено более 200 тысяч тонн коммунальных отходов. По словам Чемезова, второй завод уже готов на 92%.

В ходе встречи с Путиным Чемезов также заявил, что «Ростех» заморозит стройку одного мусоросжигательного завода в Татарстане и двух в Московской области. По его словам, строительство будет возобновлено, «когда будут более дешевые деньги или какая-то помощь от государства».