Греф назвал следующий год непростым для бизнеса

Следующий год не будет простым для российского бизнеса и банков, поэтому Сберу «нужно набрать хорошую форму, чтобы не разочаровать инвесторов» в 2026-м. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе годового общего собрания акционеров.

По его словам, «первая половина 26-го года уже сейчас как минимум видна». Греф отметил, что многое в этой связи будет зависеть от геополитики, динамики роста ВВП и ставок Центробанка.

Снижения ключевой ставки в России в ближайшие месяцы ожидают практически все эксперты. При этом отмечается, что из-за инфляционных рисков оно не будет слишком быстрым.

Что касается банков, то на фоне жесткой денежно-кредитной политики ЦБ рост сектора замедлился. По мнению гендиректора рейтингового агентства АКРА Владимира Гусакова, чистая прибыль кредитных организаций окажется ниже прошлогодних рекордных значений.