Apple столкнулась с неожиданными трудностями при расширении производства iPhone в Индии

Тайваньская компания Foxconn, ключевой партнер Apple, отозвала сотни своих китайских инженеров и техников с фабрик по производству iPhone в Индии. Этот шаг наносит серьезный удар по стратегии Apple, направленной на расширение производственных мощностей в Южной Азии. Об этом сообщает издание Bloomberg.

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По данным инсайдеров, процесс возвращения специалистов в Китай начался около двух месяцев назад и страну уже покинуло более 300 сотрудников. Уход опытных китайских инженеров, игравших ключевую роль в обучении местного персонала, замедлит передачу производственных технологий Индии и может негативно сказаться на эффективности сборочных линий.

Хотя качество продукции, как ожидается, не пострадает, этот шаг происходит в крайне неудачное время, когда Apple готовится к наращиванию производства нового iPhone 17 в Индии.

Точные причины отзыва сотрудников не называются, однако это решение совпадает с политикой Пекина по сдерживанию передачи технологий и квалифицированной рабочей силы в страны, конкурирующие с Китаем за производственные заказы. К ним, в частности, относится Индия.