Торговые сети потребовали ограничить инвестиции Ozon и Wildberries в скидки. Как пишет РБК, представителей розницы и онлайн-платформ не устраивают слишком низкие цены на маркетплейсах.

Считается, что это может привести к монополизации рынка, уходу с него производителей и росту цен. Инициаторы уже направили обращения в администрацию президента, правительство, Госдуму и Совет Федерации.

В письмах они просят внести корректировки в финальную версию законопроекта о платформенной экономике.

По данным издания, документ подписали главы торговых сетей X5 Retail Group, «Магнит», «Лента», Mercury Retail Holding, «М.Видео-Эльдорадо», ДНС и «Детский мир». Поддержали инициативу: «Яндекс Маркет», Lamoda, «ВсеИнструменты.ру».

Ранее сообщалось, что западные страны за последние 20 лет сильно отстали в плане роста внутреннего валового продукта. Обошла их и Россия.