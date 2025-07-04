Что известно о ситуации с ЮГК
Приставы открыли исполнительное производство в отношении президента и крупнейшего акционера компании "Южуралзолото" Константина Струкова, следует из банка данных исполнительных производств ведомства.
Утром Мосбиржа приостановила торги акциями ЮГК на основании предписания Банка России.
ТАСС собрал основное о ситуации.
Прекращение торгов
- Московская биржа приостановила торги акциями ЮГК, решение принято на основании предписания ЦБ РФ.
- Торги акциями ЮГК были приостановлены во всех режимах торгов.
- Торги остальными инструментами на торговой площадке проходят в штатном режиме.
- По данным Мосбиржи на 10:29 мск, акции ЮГК прекратили торговаться на уровне 47,68 копейки за бумагу (-0,13%).
- Накануне акции ЮГК снижались более чем на 17% на фоне иска Генпрокуратуры РФ, свидетельствуют данные торговой площадки.
Исполнительное производство
- Главное межрегиональное управление ФССП РФ открыло исполнительное производство в отношении президента и крупнейшего акционера компании "Южуралзолото" Константина Струкова.
- Ранее Генпрокуратура РФ направила в Советский районный суд Челябинска иск об обращении в доход государства акций ЮГК, принадлежащих Струкову.
- В иске замгенпрокурора РФ требует обратить в собственность государства 100% долей в ООО "Управляющая компания "ЮГК" и все акции ЮГК как имущество, полученное коррупционным путем.
- Исполнительный лист выдан в рамках производства в Советском суде. Таким образом суд Челябинска принял меры по обеспечению иска Генпрокуратуры РФ.
Обыски в ЮГК
- 2 июля сотрудники региональных управлений ФСБ и СК в рамках ранее возбужденных уголовных дел провели обыски в офисах ПАО "Южуралзолото группа компаний" и аффилированных с ним организациях, сообщили в правоохранительных органах.
- Силовиками выявлены нарушения правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов на земельных участках, расположенных в Пластовском и Еткульском районах Челябинской области, что привело к загрязнению водоохраной зоны и ухудшению экологической обстановки.
- В правоохранительных органах добавили, что в отношении группы компаний ранее проходили судебные процессы. В частности, предприятие судилось с Ростехнадзором, пытаясь оспорить штраф, который выставили за нарушения требований безопасности.