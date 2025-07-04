Что известно о ситуации с ЮГК

Приставы открыли исполнительное производство в отношении президента и крупнейшего акционера компании "Южуралзолото" Константина Струкова, следует из банка данных исполнительных производств ведомства.

Утром Мосбиржа приостановила торги акциями ЮГК на основании предписания Банка России.

ТАСС собрал основное о ситуации.

Прекращение торгов

Московская биржа приостановила торги акциями ЮГК, решение принято на основании предписания ЦБ РФ.

Торги акциями ЮГК были приостановлены во всех режимах торгов.

Торги остальными инструментами на торговой площадке проходят в штатном режиме.

По данным Мосбиржи на 10:29 мск, акции ЮГК прекратили торговаться на уровне 47,68 копейки за бумагу (-0,13%).

Накануне акции ЮГК снижались более чем на 17% на фоне иска Генпрокуратуры РФ, свидетельствуют данные торговой площадки.

Исполнительное производство

Главное межрегиональное управление ФССП РФ открыло исполнительное производство в отношении президента и крупнейшего акционера компании "Южуралзолото" Константина Струкова.

Ранее Генпрокуратура РФ направила в Советский районный суд Челябинска иск об обращении в доход государства акций ЮГК, принадлежащих Струкову.

В иске замгенпрокурора РФ требует обратить в собственность государства 100% долей в ООО "Управляющая компания "ЮГК" и все акции ЮГК как имущество, полученное коррупционным путем.

Исполнительный лист выдан в рамках производства в Советском суде. Таким образом суд Челябинска принял меры по обеспечению иска Генпрокуратуры РФ.

Обыски в ЮГК