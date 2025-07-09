Гендиректор X ушла в отставку

Генеральный директор платформы X Линда Яккарино сообщила, что уходит в отставку со своего поста.

"После двух невероятных лет я приняла решение покинуть пост генерального директора X, - написала она на своей странице. - Я невероятно горжусь командой X, тот исторический переворот в бизнесе был замечателен".

Причины ухода со своего поста она не указала.

Яккарино заняла должность гендиректора X в мае 2023 года после покупки соцсети Илоном Маском, до этого она была директором по продажам в американской медиакорпорации NBC Universal.

Маск приобрел соцсеть в 2022 году за $44 млрд, когда она называлась Twitter, и переименовал ее в X. До этого социальная сеть несколько лет подвергалась критике со стороны бизнесмена за правила модерации контента, в том числе за блокировку аккаунта Трампа в январе 2021 года после беспорядков в Вашингтоне. Маск обещал изменить соцсеть и избавиться от модерации.